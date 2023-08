Van Brienenoordbrug beide kanten op dicht voor onderhoud

De Van Brienenoordbrug bij Rotterdam is maandagavond en -nacht en dinsdagavond en -nacht dicht. Verkeer in beide richtingen kan er niet overheen omdat dan aan de brug wordt gewerkt. Normaal gesproken rijden dagelijks ongeveer 230.000 voertuigen over de verouderde brug.

De weg is dicht van 22.00 uur in de avond tot 05.00 uur de ochtend erna. De afsluiting geldt voor zowel de hoofd- als parallelrijbanen van de A16 vanaf knooppunt Ridderster tot en met de Van Brienenoordbrug. Rijkswaterstaat test in deze nachten of de installaties van het beweegbare deel van de brug nog goed functioneren.

Er is een omleiding ingesteld. Bussen rijden wel maar ook via een andere weg. Fietsers en bromfietsers mogen er nog wel over, maar in groepen.