Afbouw Dutch Grand Prix duurt nog zeker twee weken

Het circuit in Zandvoort is nog ruim twee weken dicht vanwege de afbouw van de Dutch Grand Prix. Maandag 11 september gaat de baan weer open voor reguliere bezoekers, die kunnen komen voor onder meer race-evenementen en trainingen. Dan is het circuit een kleine twee maanden dicht geweest.

“Half september zal nog niet alles weg zijn, maar dan is het binnendeel in ieder geval weer vrijgemaakt zodat we onze normale activiteiten kunnen hervatten”, legt circuitdirecteur Robert van Overdijk uit. “Maar gelukkig gaat het afbouwen altijd sneller dan het opbouwen.”

Half juli ging het circuit al dicht, waarna er ruim een maand “fulltime” is gewerkt om het circuit klaar te maken voor de Grote Prijs van Nederland. Verstappen won de race op eigen bodem zondag voor de derde keer.