Verdwijning man uit Apeldoorn geen misdrijf volgens politie

De verdwijning van de 33-jarige man uit Apeldoorn, die sinds 18 augustus vermist was en maandag in goede gezondheid werd aangetroffen, is geen misdrijf. Er is geen sprake geweest van een ontvoering of iets dergelijks, zegt een woordvoerster van de politie. Daarmee is de zaak voor de politie afgerond.

De verstandelijk beperkte Apeldoorner werd maandag teruggevonden in Delden in Overijssel, ongeveer 70 kilometer van Apeldoorn. De man heeft zelf volgens de politie verklaard dat hij naar Delden is gefietst. Daar ging zijn fiets kapot. Hoe hij zich sinds zijn verdwijning uit een instelling in Apeldoorn in leven heeft gehouden wil de politie niet zeggen, omdat het niet meer om een politiezaak gaat. Toen agenten hem vonden nadat een oplettende burger de politie had gebeld, was hij in goede gezondheid.

Naar de man uit Apeldoorn is ruim een week op grote schaal gezocht, ook al omdat hij medicijnen nodig had. Bij de zoektochten zijn speurhonden, drones en het Veteranen Search Team ingeschakeld. Een voorbijganger zag hem in Delden op een bankje zitten.