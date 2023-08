Vakbond uit kritiek op benoeming nieuwe commandant marechaussee

De militaire vakbonden zijn kritisch over de benoeming van Annelore Roelofs tot nieuwe commandant van de Koninklijke Marechaussee (KMar). Zij heeft geen verleden bij Defensie. Roelofs was eerder onder meer korpschef bij de politie. Eerder dit jaar stapte ze na elf maanden op als algemeen directeur van Waternet Amsterdam.

Vakbond ACOM noemt de aanstelling “niet alleen ongewenst en ongepast, maar ook strijdig met wet- en regelgeving en gemaakte afspraken”. MARVER, de vakbond van de marechaussee, vindt de benoeming van Roelofs verre van ideaal. Maar we gaan er niet voor liggen, zegt voorzitter Sven Schuitema van MARVER.

Ook voorzitter Jean Debie van vakbond VBM vindt de benoeming in strijd met de regels. Je kan je afvragen of iemand die twee jaar voor haar pensioen zit nog heel effectief kan zijn binnen een nieuwe organisatie, zegt hij. Debie en MARVER zagen liever de huidige plaatsvervangend en waarnemend commandant van de marechaussee als nieuwe baas.

Roelofs is de opvolger van Hans Leijtens die naar de Europese grens- en kustwacht Frontex is vertrokken. “De KMar laat als 24/7 organisatie elke dag haar meerwaarde zien op uiteenlopende taakvelden en voor vele opdrachtgevers. De bestuurlijke ervaring van Annelore is daarbij een waardevolle aanvulling”, aldus Maarten Schurink, de secretaris-generaal van het ministerie.

Roelofs wordt aangesteld per 1 september. Ze zal als reservist worden aangesteld en een militaire opleiding gaan volgen, aldus een verklaring van het ministerie.