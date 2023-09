Minister Dijkgraaf: geen chatbot wint het van creativiteit

Geen chatbot kan tegen creativiteit, weerbaarheid en veerkracht op, dat zei demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf op de Universiteit Twente tijdens de opening van het academische jaar. Daarom pleit hij voor een “stevige plek” voor deze vaardigheden binnen het onderwijs, “misschien wel in het vak burgerschap”.

Ook hoopt hij dat de Tweede Kamer zijn voorstel over het controleren van de internationalisering binnen het onderwijs niet doorschuift naar een volgend kabinet, omdat Nederland kampt met “overvolle collegezalen, tekorten aan docenten en gebrek aan studentenkamers”. Hij wil onder meer dat buitenlandse studenten zich verplicht met de Nederlandse taal bezighouden, en dat minimaal twee derde van de bachelorvakken in het Nederlands wordt gegeven, tenzij er een goede reden is om hiervan af te wijken.

Verder benoemde Dijkgraaf dat binnen het onderwijs “nog veel verschillen zijn die niet goed uit te leggen zijn”, en kwam gelijk met een suggestie. “Waarom hebben mbo-studenten, anders dan hbo- en wo-studenten, na het behalen van hun diploma géén mogelijkheid om hun expertise verder te ontwikkelen binnen het mbo”. De bewindsman zou graag zien dat ook mbo-studenten na hun reguliere diploma een mastergraad kunnen behalen.

Tegelijkertijd stelde de bewindsman dat de miljarden die het kabinet voor het onderwijs beschikbaar stelde al verbeteringen laten zien, zoals een toename van het aantal vaste contracten op universiteiten, en de herinvoering van de basisbeurs. Volgens Dijkgraaf zit het Nederlandse onderwijs “nog midden in de herstelfase, maar kunnen we ook weer vooruitkijken”.