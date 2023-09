NAM eist duidelijkheid van overheid over gaswinning Waddenzee

De NAM eist duidelijkheid of het wel of niet naar aardgas mag gaan boren in de Waddenzee bij Ternaard. De boring is omstreden, omdat het schadelijk kan zijn voor de kwetsbare natuur daar. Demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur) bevestigt tijdens een debat dat de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een ingebrekestelling hebben ontvangen van de NAM. Verder ging de minister er niet inhoudelijk op in.

Eerder deze week waarschuwde UNESCO Nederland dat de Waddenzee de status van werelderfgoed kan verliezen als onder meer de gaswinning in het gebied door mag gaan. De bodem van de Waddenzee kan verzakken door gaswinning. Als daarbij de zeespiegel ook nog stijgt, verliest de Waddenzee mogelijk haar unieke kenmerk: het droogvallen tijdens eb, waardoor zeevogels voedsel kunnen verzamelen op de moddervlaktes.

UNESCO vergadert deze maand over de staat van de Waddenzee. Een voorstel van de Tweede Kamer om pas na deze vergadering een besluit te nemen over de gaswinning haalde een meerderheid.

Al in 2015 werd de eerste procedure gestart om naar gas te kunnen boren bij het Friese dorp. In 2022 werd een besluit door het kabinet uitgesteld, omdat in de vergunning nog niet de stikstofuitstoot tijdens de aanleg was opgenomen. Dit was wel nodig, nadat de zogeheten bouwvrijstelling wegviel.