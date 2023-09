OM eist 19 jaar cel in zaak gifmoord van Halsteren

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van negentien jaar tegen de Tilburgse Yvon K. (64), die wordt verdacht van het doden van haar partner Chris Grinwis (65) door hem te vergiftigen. De zaak staat bekend als de gifmoord van Halsteren.

De voormalige supermarkteigenaar overleed in de avond of nacht van 8 op 9 december 2020 in zijn woning aan de Dorpsstraat in het Brabantse Halsteren. In zijn bloed werd een hoge dosering zelfmoordmiddel gevonden. “Grinwis is door vergiftiging om het leven gebracht”, zei de officier donderdag in de rechtbank in Breda.

In K.’s woning werd hetzelfde euthanasiemiddel gevonden als waarmee de supermarkteigenaar omkwam. De vrouw was consulente voor de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Ze werd in oktober 2021 aangehouden en zat elf maanden in voorarrest.

Op de eerste zittingsdag bleek dat de particuliere therapeute in mei 2020 een relatie kreeg met de weduwnaar, op de dag van de uitvaart van zijn echtgenote. Twee maanden voor zijn dood had Grinwis zijn testament aangepast en werd zijn vriendin de enige erfgename.

Volgens het OM is het dodelijke middel aangetroffen in een wijnglas en in de restanten van een toetje met kersenyoghurt. Daarnaast zijn in het lichaam van het slachtoffer middelen gevonden die de verdachte voorafgaand aan zijn dood heeft opgezocht op haar iPad, aldus het OM.

Tijdens het proces draagt K. een pruik, om onherkenbaar te blijven. Ze ontkent alles. “Ik zit al drie jaar in een nachtmerrie”, zei ze. “Ik zit in een rollercoaster. Ik ben helemaal kapotgemaakt. We waren erg verliefd op elkaar. Mijn leven is nu helemaal verwoest. Ik heb hem niet vermoord.”

In een volle rechtzaal werd de foto getoond die de verdachte van een slapende Grinwis maakte op de avond voor zijn overlijden, voordat ze naar huis ging. Die foto, waarop ook het wijnglas is afgebeeld, stuurde ze naar haar dochter. De volgende dag werd hij in exact dezelfde houding dood gevonden, aldus het OM.

De aanklager citeerde uitgebreid uit whatsappjes die K. aan haar dochter en vriendinnen stuurde. Haar “tumultueuze relatie” telde ups en downs, zei hij. Het OM telde gedurende de relatie van ruim een half jaar 31 momenten van ruzie.

Volgens de officier van justitie was geld het motief van de moord. “Geld is alles voor haar”, zei hij. In een door haar gehuurde kluis is 227.000 euro cashgeld gevonden. Ook liet ze de verbouwing van haar huis door Grinwis financieren en reed ze in een auto van 50.000 euro die ze van hem cadeau kreeg. Het proces gaat maandag verder.