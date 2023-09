Ongeveer 500 piekbelasters willen praten over uitkoop

Tot dusver zijn ongeveer vijfhonderd boeren die vlakbij natuurgebieden veel stikstof uitstoten, bereid om te onderhandelen over uitkoop. Dat zegt demissionair minister Christianne van der Wal (Stikstof) tijdens een debat in de Tweede Kamer.

De meesten van hen hebben interesse in de “woest aantrekkelijke” regeling waardoor zij tot 120 procent van hun bedrijfswaarde kunnen krijgen. Als de boeren besluiten om daarna bijvoorbeeld stallen te slopen, krijgen zij dat ook vergoed.

Volgens een woordvoerder kunnen onderhandelingen met de boeren enkele maanden duren. Daarna is het een kwestie of boeren akkoord gaan met het aanbod dat zij krijgen. Het is dus nog de vraag of inderdaad minstens vijfhonderd boeren zich laten uitkopen.

In totaal zijn ongeveer 3000 boeren aangemerkt als piekbelaster. Daar is sprake van als door hun bedrijf jaarlijks 2500 mol stikstof neerslaat op gevoelige natuur. Een ‘mol’ is een scheikundige eenheid waarmee het gewicht van de neerslaande deeltjes wordt berekend. Ongeveer 60 procent van de piekbelasters heeft een bedrijf in Gelderland.

Van der Wal heeft meermaals gewaarschuwd dat er geen aantrekkelijkere regeling zal komen dan deze. Gedwongen uitkoop of onteigening is niet aan de orde. Maar piekbelasters die zich niet laten uitkopen zullen waarschijnlijk te maken krijgen met strengere stikstofnormen of een belasting op stikstofuitstoot. Dit is alleen wel aan een volgend kabinet om verder uit te werken, zei Van der Wal in het debat.