Raad Rotterdam akkoord met meerjarig armoedebeleid

De Rotterdamse raad heeft donderdag het armoedebeleid voor de komende drie jaar, het restant van deze collegeperiode, goedgekeurd. De beleidsnota ‘Rotterdam voor iedereen, samen sterk tegen armoede en schulden’ is tot stand gekomen onder leiding van de onlangs afgetreden wethouder Enes Yiğit (armoedebestrijding, schuldhulpverlening en taal).

Over zijn vertrek was een week eerder een verhit raadsdebat waarbij over en weer harde woorden vielen. “Ik had het liever anders gezien”, zei waarnemend wethouder Faouzi Achbar over die vergadering. “Deze beleidsnota wordt niet alleen gesteund in de raad, maar ook bij veel betrokken organisaties in de stad,” zei hij bij de verdediging van de nota.

Kernpunten in het nieuwe beleid van de coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66, VVD en DENK zijn het voorkomen van armoede en schulden door preventie, en ruimere inkomensondersteunende voorzieningen. Ook moet het bereik van de schulddienstverlening vergroot worden.

Een ruime meerderheid, inclusief de meeste oppositieleden, stemde voor het plan. Maar wat betreft de partijen die niet tot het college behoren gaan de plannen niet ver genoeg. De doelen van het beleid, zoals het vergroten van de instroom in de schuldhulpverlening en het opstarten van ruim 8000 schuldhulpregelingen voor mensen die dat nodig hebben, zullen in hun ogen met het huidige plan niet gehaald worden.

Rotterdam is koploper als het gaat om het aantal huishoudens met problematische schulden. In de meest recente cijfers uit 2021 was er bij zo’n 50.000 huishoudens sprake van probleemschulden. Dat is 15 procent van alle huishoudens in Rotterdam.