Nieuwe minister Bruins Slot predikt bij NAVO koersvastheid

Nederland blijft ook met de nieuwe demissionaire buitenlandminister Hanke Bruins Slot pal achter Oekraïne staan, heeft ze de NAVO verzekerd. “Onze inzet en onze steun voor Oekraïne blijven gewoon”, kreeg NAVO-topman Jens Stoltenberg te horen bij het kennismakingsbezoek van de voormalige artilleriecommandant. Oekraïne voorzien van F-16’s is bij dat commitment “ontzettend belangrijk”.

Nederland was lang een van de NAVO-lidstaten die op een koopje wilde meedraaien in de westerse militaire alliantie. Maar dat is door met name de Russische oorlog tegen Oekraïne aan het veranderen, erkent het bondgenootschap zelf ook. Stoltenberg sprak donderdag tegen Bruins Slot “zijn waardering uit voor de steun aan Oekraïne en dat Nederland nu op 2 procent zit”, het afgesproken minimumdeel van het bnp voor defensie.

Nederland liep onder meer voorop bij het sturen van zwaar geschut naar Oekraïne en leidt de groep landen die Kyiv aan F-16’s wil helpen. Het is volgens de opvolger van de naar de Europese Commissie vertrokken Wopke Hoekstra zaak “telkens te laten zien dat we voor Oekraïne doen wat nodig is. En daarbij is de F-16 natuurlijk ontzettend belangrijk”.

Volgend jaar voldoet Nederland aan het afgesproken minimumdefensiebudget. Dat is voor nadien nog niet verzekerd, maar Bruins Slot denkt “dat deze tijden bij uitstek erom vragen dat we als Nederland die inzet blijven plegen”. Ze zet zich daar als minister voor in.

Net als Stoltenberg eerder op de dag heeft Bruins Slot weinig op met de kritische stemmen over het moeizame Oekraïense tegenoffensief. “Dat zij zoveel kracht, doorzettingsvermogen en ook toewijding laten zien om de Russen eruit te gooien, daar kunnen we alleen maar heel veel respect en waardering voor hebben. En dat zo goed mogelijk ondersteunen.”

De 45-jarige Bruins Slot voerde zelf ooit onder NAVO-vlag het bevel over een pantserhouwitser, zware artillerie die Nederland ook naar Oekraïne stuurde en daar nu overuren maakt. Die herinnering heeft ze wel even met Stoltenberg opgehaald. Haar kennismaking op het NAVO-hoofdkwartier voelde daardoor ook als een terugkeer. “Ik ben wel heel trots dat ik zelf onder de NAVO-vlag heb mogen dienen en dat ik in deze positie weer met de NAVO mag samenwerken voor onze veiligheid.”