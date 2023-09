Verdachte dodelijke crash reed tussen 134 en 170 kilometer per uur

Suraj A., de man die wordt verdacht van het in beschonken toestand veroorzaken van een verkeersongeval met drie doden in Rotterdam op tweede kerstdag vorig jaar, reed minimaal 134 en maximaal 170 kilometer per uur toen hij in de vroege ochtend met zijn auto tegen die van de slachtoffers botste. Dat kwam naar voren tijdens de derde voorbereidende zitting in de rechtbank van Rotterdam.

De aanklager komt tot die bevinding op basis van een nachtelijke reconstructie en analyse van de verkeerslussen in de weg door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) eerder dit jaar. Het ongeval was op het Groene Kruisplein, een groot verkeerskruispunt in Rotterdam-Zuid waar de stedelijke uitvalsweg en de op- en afritten van de snelweg A15 samenkomen.

Uit het onderzoek van het NFI bleek verder dat de verdachte in de honderden meters voor de crash zelfs nog iets harder moet hebben gereden. “De naderingssnelheid van de verdachte ligt tussen de 150 en 181 kilometer per uur”, aldus de officier van justitie.

De dodelijke slachtoffers van de botsing zijn een 35-jarige vrouw uit Spijkenisse, haar 36-jarige man uit Helmond en de 7-jarige dochter. “Het jonge gezin had geen schijn van kans. Het eerste onderzoek wees al uit dat de verdachte minimaal 133 km per uur moet hebben gereden ten tijde van de botsing”, zei de officier van justitie eerder al.

De publieke tribune van de rechtszaal zat vol met nabestaanden van de slachtoffers. Een enkeling had tijdens de zitting moeite de emoties in bedwang te houden.

De rechtszaak tegen de 29-jarige verdachte zal naar verwachting pas in 2024 plaatsvinden. In december volgt eerst nog een vierde voorbereidende zitting omdat zowel de aanklager als de verdediging nog aanvullende wensen heeft of nader onderzoek wil toevoegen aan het dossier.

A., die net als de vorige keren niet bij deze pro-formazitting aanwezig was, raakte zwaargewond door de botsing en hij kan zich naar eigen zeggen niets herinneren van het ongeluk. Bij de vorige zitting las zijn raadsman een excuusbrief voor van de verdachte aan de nabestaanden van het gezin.