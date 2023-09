Kamer wil pijnvrij(er) alternatief voor borstkankeronderzoek

De Tweede Kamer wil dat het bevolkingsonderzoek naar borstkanker pijnvrij(er) wordt. Dat werd duidelijk tijdens een debat over een burgerinitiatief dat pleit voor een minder pijnlijke alternatief, zodat vrouwen het onderzoek blijven ondergaan. De opkomst daalt namelijk licht.

Initiatiefnemer Muriel van der Draaij van het burgerinitiatief zei dat een op de vijf vrouwen die het bevolkingsonderzoek ondergaat dit als pijnlijk ervaart, en dat 5 procent zelfs extreme pijn heeft tijdens of na het onderzoek. Daarom vraagt de burgeroproep om (het stimuleren van onderzoek naar) minder pijnlijke alternatieven voor de mammografie, de methode die nu wordt gebruikt waarbij de borsten tussen twee platen worden gedrukt. Het burgerinitiatief werd bijna 104.000 keer ondertekend.

Demissionair zorgminister Ernst Kuipers was het met VVD, D66, CDA, CU, GroenLinks, SP, PVV en BBB eens dat moet worden gestreefd naar “minder belastende technieken, om de drempel voor het onderzoek te verlagen”. Hij noemde de dalende deelname “zorgelijk”. Wel benadrukte Kuipers dat de mammografie momenteel de effectiefste methode is, en dat hij daarom alleen een alternatief kan inzetten mits dat even goed of zelfs beter kanker kan opsporen. Daarom wacht de bewindsman een lopend onderzoek naar alternatieven af.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld en VVD-Kamerlid Judith Tielen drongen bij de minister aan op alternatief borstkankeronderzoek voor de groep van 27 procent die niet komt opdagen bij het bevolkingsonderzoek. “Op het moment dat mensen afhaken, bijvoorbeeld omdat het te pijnlijk is of een verleden van misbruik hebben, dan wil je aan deze specifieke groep toch een zo goed mogelijk alternatief aanbieden?”, aldus Westerveld.

Kuipers ging hier niet in mee, en bleef bij zijn eis van wetenschappelijke grondslag voor alternatieve onderzoeksmethoden. Daarop verzochten de twee Kamerleden het kabinet via een motie om zichtbare stappen te nemen om deze vrouwen toch mee te kunnen laten doen aan het bevolkingsonderzoek.

De minister geeft op aandringen van Nico Drost (CU) eind dit jaar meer duidelijkheid over welke stappen nu worden onderzocht voor alternatieve onderzoeksmethoden, en op welke termijn hier iets van kan worden verwacht.