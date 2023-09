Warmste 8 september ooit gemeten in De Bilt

Het is officieel de warmste 8 september ooit gemeten, meldt Weeronline. Om 15.00 uur steeg de temperatuur in De Bilt naar 29,6 graden. Het vorige record voor deze datum was 29,5 graden en werd gemeten in 1911.

Met het record van vrijdag is het vijfde datum-warmterecord behaald voor De Bilt in 2023. Woensdag en donderdag gingen al de boeken in als de warmste 6 en 7 september. Eerder kwam het op 1 januari en 8 juli tot een officieel datum-warmterecord.

Landelijk is het nog wat warmer. De hoogste temperatuur is deze vrijdag gemeten in Eindhoven: 30,9 graden. Bij dat meetstation is ook sprake van een regionale hittegolf, net als in Gilze-Rijen, Volkel en Hoek van Holland. Meer meetstations volgen in de loop van de dag.