Kiesraad nieuwe verantwoordelijke voor goed verloop verkiezingen

De verantwoordelijkheid om verkiezingen in Nederland goed en nog beter te laten verlopen verschuift van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) naar de Kiesraad, meldt het kabinet vrijdag na afloop van de ministerraad. Dat betekent onder meer dat de Kiesraad gemeenten en stembureaus gaat ondersteunen bij hun taken rondom verkiezingen.

De Kiesraad krijgt de taak toebedeeld “vanwege de expertise” van deze organisatie “op het terrein van verkiezingen en “hun onafhankelijke positie als een zelfstandig bestuursorgaan”, aldus het kabinet.

Afgelopen juni stelde de Kiesraad dat er bij de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen van 15 maart veel was gevraagd van de stembureaus, gemeenten en de waterschappen. In de evaluatie kwam onder meer naar voren dat het gebruik van grote stembiljet niet wenselijk is omdat die minder goed hanteerbaar zijn. Ook riep de Kiesraad de politiek op om snel te beginnen met testen en experimenten met het elektronisch tellen van stembiljetten.

“In onze democratie is het uitbrengen van je stem dé manier om invloed uit te oefenen op wat er in ons land gebeurt”, aldus minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken. “Daarom moeten we de hoogste eisen stellen aan het verkiezingsproces en ons steeds blijven afvragen hoe dat nog beter kan. Kiezers moeten ervan op aan kunnen dat ze hun stem uitbrengen bij verkiezingen die betrouwbaar, controleerbaar en transparant verlopen. De Kiesraad is als onafhankelijke expert de aangewezen partij om het vertrouwen in het verkiezingsproces hoog te houden.”

Een wetsvoorstel om de Kiesraad de taken te geven is naar de Raad van State gestuurd, die er een advies over zal geven. De Kiesraad treedt momenteel bij verkiezingen op als centraal stembureau en is een informatiecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen. Een uitbreiding van de taken van de organisatie maakt volgens De Jonge onderdeel uit van “de Verkiezingsagenda 2030”.