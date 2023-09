Amnesty vindt inzet waterkanon bij blokkades op A12 problematisch

De manier waarop de politie een waterkanon inzet bij de blokkade van de A12 door Extinction Rebellion vindt Amnesty International problematisch. De organisatie erkent dat er ingegrepen mag worden tegen een demonstratie, maar daarbij moet de politie wel strikte eisen aan de mensenrechtennormen in acht nemen, aldus Amnesty.

“Wat opvalt, is dat er gisteren en vandaag vrijwel meteen werd ingegrepen en er weinig geduld was met de vreedzame actievoerders”, schrijft de organisatie maandag, nadat klimaatactivisten de A12 voor de derde dag op rij hadden geblokkeerd. Het waterkanon lijkt met “een steeds hardere straal” aan te gaan, ziet Amnesty. “De politie zegt dit geweldsmiddel in te zetten om mensen te verspreiden. Maar vandaag werd wederom duidelijk dat dit niet werkt. Daarmee kan het gebruik van het waterkanon moeilijk anders gezien worden dan als een vorm van afschrikking.”

Amnesty wijst erop dat een geweldsmiddel niet ingezet mag worden als het niet geschikt is. “De overweging om dan maar een hardere sproeistand te gebruiken, is uit den boze. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel en mag niet worden gebruikt tegen vreedzame demonstranten.”

Het recht om te demonstreren is essentieel, benadrukt de organisatie verder in de boodschap. “Bij te veel onnodige en onwettige inperkingen haal je de uitlaatklep van bezorgde burgers weg en verhoog je de spanningen en tegenstellingen in de samenleving.”