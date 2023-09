Nederlandse gemeenten zetten noodfonds in voor hulp aan Marokko

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt het VNG-fonds voor noodhulp, wederopbouw en vredesbevordering beschikbaar voor hulp aan het aardbevingsgebied in Marokko. De eerste gemeenten hebben al een donatie gedaan aan het fonds, liet de VNG maandag weten.

Het geld uit het fonds zal met name gebruikt worden voor de vroege wederopbouw. VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, “heeft de nodige ervaring met gemeentelijke wederopbouwprojecten na rampen in het buitenland”, aldus de VNG. Het project waar het geld uiteindelijk naartoe gaat, zal voortbouwen op deze ervaring en aansluiten “bij de behoefte van het lokale bestuur ter plaatse”. De VNG heeft contact met een zustervereniging van gemeenten in Marokko en zegt te zullen zorgen voor “afstemming en samenwerking met hulporganisaties die ook actief zijn in het gebied”.

Niet alleen geld is welkom, ook mensen met expertise op het gebied van noodhulp en wederopbouw mogen zich melden bij de VNG.

VNG-voorzitter Sharon Dijksma betuigde dit weekend namens de vereniging al haar medeleven aan de slachtoffers van de aardbeving. Door de hechte banden tussen inwoners van Nederland en Marokko komt het nieuws van de aardbeving extra hard aan, zei Dijksma. “Namens alle Nederlandse gemeenten wens ik de familie van de getroffenen en hun families en vrienden in Marokko en Nederland veel sterkte. We leven met hen mee.”