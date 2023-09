Rode Kruis haalt 1,2 miljoen euro op na aardbeving in Marokko

Tot nu toe is 1,2 miljoen euro binnengekomen bij het Rode Kruis voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Voor de donaties heeft de hulporganisatie zaterdagmiddag het gironummer 6868 geopend.

Zondagmiddag stond de teller nog op ruim 6 ton. Het geld gaat naar de Marokkaanse Rode Halve Maan, de zusterorganisatie van het Rode Kruis, die momenteel hulp verleent in het rampgebied.

De zware aardbeving ten zuiden van Marrakech van vrijdag kostte al aan zo’n 2500 mensen het leven en een vergelijkbaar aantal mensen raakte gewond. Volgens het Rode Kruis komt de hulpverlening op gang in het getroffen gebied, dat bergachtig en onherbergzaam is. Enkele belangrijke wegen zijn vrijgemaakt, laat de organisatie weten. “Hulpverleners van de Marokkaanse Rode Halve Maan doen er alles aan om in het hele gebied hulp te verlenen. Getroffenen hebben dringend voedsel, onderdak en water nodig.”

De hulpverleners helpen met de zoek- en reddingsacties, bieden medische en psychosociale hulp, brengen gewonde mensen naar een ziekenhuis en delen voedsel, schoon drinkwater en dekens uit. Ook wordt al gedacht aan de langere termijn. “De juiste hulp verlenen is geen sprint, maar een marathon”, zegt Derk Segaar, hoofd Internationale Hulp van het Rode Kruis. “We brengen in kaart welke hulp er allemaal nodig is, welke goederen er al in Marokko zijn en wat er uit het buitenland moet komen.”

Nederland heeft hulp aangeboden aan Marokko, maar de autoriteiten hebben tot nu toe alleen hulp aanvaard van Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten.