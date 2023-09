De politie heeft twee jongens van 13 en 15 jaar oud aangehouden voor de dood van een 42-jarige man die eind augustus zwaargewond is aangetroffen met een straattegel op zijn hoofd in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer overleed een paar dagen later in het ziekenhuis, meldt de politie donderdag. De twee jongens worden verdacht van meer geweldsincidenten in Amsterdam-Noord.