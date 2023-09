VPRO en BNNVARA maken speciale uitzending voor Marokko

Omroepen VPRO en BNNVARA maken vrijdag een speciale tv-uitzending om de slachtoffers van de aardbeving in Marokko te steunen. De uitzending Samen voor Marokko is om 21.30 uur te zien op NPO 1, maakten de omroepen donderdag bekend.

De speciale live-uitzending komt er op initiatief van Nadia Moussaid en Sahil Amar Aïssa en wordt gepresenteerd door Moussaid en Khalid Kasem. Er worden verhalen van de getroffenen verteld en er wordt gesproken over hulp aan het getroffen gebied. Numidia en Nick Schilder zullen de muziek verzorgen. De uitzending wordt gemaakt in samenwerking met het Rode Kruis, om mensen ook de kans te geven te doneren via giro 6868.

“We moeten iets doen”, zegt Moussaid in een verklaring. “Mensen zijn alles kwijt, hun leven, hun thuis. Met deze speciale uitzending laten we onze medemenselijkheid spreken en kunnen we iets doen in plaats van machteloos toekijken. Laten we als gemeenschap in actie komen, zodat mensen hun leven weer op kunnen bouwen.”