Bedrag dat gemeenten doneren voor Marokko stijgt naar 4 miljoen

Nederlandse gemeenten hebben inmiddels ongeveer 4 miljoen euro gedoneerd voor hulp na de dodelijke aardbeving in Marokko.

Amsterdam en Rotterdam namen de dag na de aardbeving het initiatief voor de donaties. Ze doneerden 1 euro per inwoner, net als eerder dit jaar na de bevingen in Turkije en Syriƫ. Onder meer Utrecht, Eindhoven en Tilburg volgden en hebben ook 1 euro per inwoner uitgetrokken voor hulp aan Marokko.

Den Haag, de derde stad van het land, heeft zich daarbij aangesloten. De gemeente doneert 564.500 euro. “Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van de gebeurtenissen in Marokko. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Afgelopen weekend hebben we ons medeleven overgebracht aan de Marokkaanse gemeenschap. Waar mogelijk proberen we ondersteuning te bieden aan de getroffenen in het aardbevingsgebied”, laat burgemeester Jan van Zanen in een verklaring weten.

Ruim twintig gemeenten hebben besloten om te doneren, laten ze in een rondgang van het ANP weten. Daar staat tegenover dat ongeveer zeventig gemeenten geen geld doneren. Dat doen ze onder meer omdat ze het geen goede besteding van gemeenschapsgeld vinden.

Ongeveer veertig gemeenten hebben nog geen besluit genomen en wachten af. In sommige van die gemeenten beslist de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering. Andere gemeenten zeggen dat ze bereid zijn te doneren zodra Giro555 van start gaat. Enschede, een stad van ruim 160.000 inwoners, laat bijvoorbeeld weten: “Als er een landelijke hulpactie komt van de samenwerkende hulporganisaties via Giro555 wil gemeente Enschede ook 1 euro per inwoner bijdragen voor de hulp aan de getroffenen in Marokko.” Ook Wageningen wacht op Giro555.

Ruim 160 gemeenten doneerden begin dit jaar na de aardbevingen in Turkije en Syriƫ. Meestal maakten ze een euro per inwoner over. Dat leverde een bedrag van ruim 11 miljoen euro op.