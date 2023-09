Van Esch niet terug op lijst PvdD, Van Raan op onverkiesbare plek

Eva van Esch keert niet terug in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Haar naam staat niet op de ontwerpkandidatenlijst voor de verkiezingen van november. De lijst wordt aangevoerd door Esther Ouwehand. Verder staat Tweede Kamerlid Lammert van Raan op de 20ste plaats, waarmee zijn terugkeer vrijwel uitgesloten is.

De afgelopen week verkeerde de partij in diepe crisis nadat partijleider Esther Ouwehand door het partijbestuur als lijsttrekker was verwijderd wegens niet nader genoemde signalen van integriteitsschendingen. Na protesten van leden en bestuurders in het land, trad het partijbestuur af en werd Ouwehand opnieuw voorgedragen als lijsttrekker.

Het geruzie van de afgelopen dagen is de directe aanleiding geweest voor Van Esch om af te zien van een plek op de lijst, zegt ze in een verklaring op X. Zij staat achter Ouwehand, maar is naar eigen zeggen door al het gekrakeel tot de slotsom gekomen dat zij “niet de juiste persoon” is om door te gaan. “Ik gun de fractie en onze idealen frisse nieuwe strijdkrachten.”

Leonie Vestering, die eerder deze week opstapte als Kamerlid, zegt op X dat het vertrokken partijbestuur haar op plek twee had willen zetten, maar dat zij die “prachtige en eervolle plek” niet heeft geaccepteerd. Zij heeft besloten om “met deze conceptlijst en samenstelling” niet mee te doen.

Na Ouwehand volgt Christine Teunissen. Zij verving Ouwehand eerder als fractievoorzitter in de Tweede Kamer en was het eerste en enige Kamerlid dat zich openlijk uitsprak voor Ouwehand in de ruzie met het bestuur. Op de derde plaats staat Frank Wassenberg, vierde is Eva Akerboom, die Leonie Vestering als Kamerlid vervangt. Vestering stapte deze week op als Kamerlid. De vijfde plaats is gereserveerd voor nieuwkomer Ines Kostić, de huidige fractievoorzitter van de partij in de Provinciale Staten van Noord-Holland.

De partij heeft zes zetels in de Tweede Kamer. In de peilingen stond ze eerder op een winst van drie zetels.