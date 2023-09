Burgemeester Halsema ontvangt petitie tegen erotisch centrum

Burgemeester Femke Halsema heeft donderdag op het stadhuis gesproken met een delegatie van het zogenoemde monsterverbond tegen een erotisch centrum in Amsterdam. Vertegenwoordigers van de ongeveer veertig bedrijven, onderwijs- en culturele instellingen, bewonersverenigingen en belangengroepen die zich bij het verbond hebben aangesloten, hebben de burgemeester een petitie overhandigd die zo’n 10.000 keer is ondertekend. Samen met de ondertekeningen van vijf andere petities tegen het erotisch centrum komt het aantal handtekeningen van tegenstanders uit op meer dan 22.000, meldt een woordvoerder van het verbond.

Met de petitie vraagt het verbond de burgemeester “terug te gaan naar de tekentafel”. Een erotisch centrum is volgens de club niet de oplossing om drukte en overlast in de binnenstad te voorkomen. De initiatiefnemers willen dat het Wallengebied de functies behoudt die het “zo bijzonder” maken. Tegelijkertijd erkennen ze dat er problemen zijn die moeten worden opgelost “waardoor het gebied werk- en leefbaarder wordt voor iedereen”. Om dit te bereiken willen de initiatiefnemers met alle belanghebbende partijen om tafel om samen naar een passende oplossing voor elk probleem te zoeken. “Daarbij wordt de hulp ingeroepen van deskundigen, van de politie en andere belangrijke organen”, aldus het monsterverbond. Dit moet uiteindelijk leiden tot “een toekomstbestendige strategie” voor de Wallen.

Volgens het verbond noemde Halsema het aantal handtekeningen “indrukwekkend”. Hierbij benadrukte ze dat het erotisch centrum een middel is en geen doel op zich. “We moeten een oplossing vinden voor de toeristische overlast die we nu ervaren op de Wallen, wat voor velen een historische en dierbare plek is”, aldus de burgemeester. “We selecteren een locatie of er komt geen centrum. En als we de keuze voor een locatie hebben gemaakt, dan gaan we daarna kijken of het haalbaar is.” Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord.

Het erotisch centrum, dat een werkplek voor ongeveer honderd sekswerkers moet worden en in stadsdeel Noord of Zuid moet komen, moet een wezenlijk aantal ramen op de Wallen vervangen. Dat zou volgens het college de positie van sekswerkers verbeteren, de drukte en overlast verminderen en criminaliteit tegengaan. Omwonenden vrezen echter dat toeristen massaal op het centrum afkomen en dat de overlast en drugscriminaliteit zich naar hun stadsdeel verplaatsen.