Politie: motorrijder schopt agent en wil dienstwapen afpakken

Een agent is woensdagavond in Noord-Holland door een motorrijder mishandeld toen hij hem na een achtervolging probeerde te arresteren. Tijdens de worsteling die ontstond, schopte de 36-jarige verdachte de agent en probeerde hij zijn dienstwapen te pakken, meldt de politie. De man met onbekende woon- of verblijfplaats is uiteindelijk met hulp van andere agenten aangehouden, nadat hij werd getaserd.

De motorrijder vroeg rond 19.00 uur op de Hoofdweg in Lijnden aan een motoragent waar hij sigaretten kon kopen. Toen hij hortend en stotend wegreed, trok de agent het kenteken na en bleek dat de motor gestolen was in Santpoort-Noord.

De agent zette de achtervolging in. Daarbij werden volgens de politie hoge snelheden bereikt. De verdachte – die ook geen rijbewijs heeft – kwam ten val, waarna hij zich verzette tegen zijn aanhouding en de agent onder meer schopte. Hij kon vervolgens ontkomen, maar na een zoekactie van de politie werd hij alsnog aangehouden.