Arnhem staat stil bij Slag om Arnhem en Operatie Market Garden

In Arnhem wordt vrijdag de Slag om Arnhem herdacht, die in september 1944 werd uitgevochten in de Gelderse hoofdstad. Vrijdagavond wordt in de Eusebiuskerk een herdenkingsdienst gehouden, gevolgd door een ceremonie met kransleggingen op het Airborneplein, waar zich ook het Airborne Monument bevindt. Met de zogeheten Airborne Luchtlandingen werd de geallieerde strijd om Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog ingeluid.

De herdenkingsbijeenkomst in de Eusebiuskerk is bedoeld voor veteranen, hun families en andere genodigden. Onder anderen de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch en staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) houden er een toespraak.

Later op de avond vindt aan de voet van de historische John Frostbrug de zogeheten Bridge to Liberation plaats, met Dionne Stax en Norely Beyer als vertellers. Tijdens het evenement aan de Rijnkade staan “persoonlijke verhalen over de impact van oorlog en de waarde van vrijheid” centraal, aldus de gemeente Arnhem. In het programma is onder meer aandacht voor muziek, video en dans.

De Slag om Arnhem was onderdeel van operatie Market Garden, een van de grootste luchtlandingsoperaties ooit. Het doel van deze geallieerde operatie was om de bruggen bij Grave, Nijmegen en Arnhem in handen te krijgen, om snel te kunnen doorstoten naar Duitsland en een einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Maar de geallieerde troepen stuitten op hevige Duitse tegenstand, waardoor de operatie uiteindelijk mislukte. De verliezen waren groot en Arnhem bleef in puin achter. Meer dan 95.000 Arnhemmers moesten na de mislukte operatie worden geƫvacueerd.