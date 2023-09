Scholieren staken voor klimaat, protest is naast snelwegblokkade

Scholieren komen vrijdagochtend samen op het Malieveld in Den Haag om te demonstreren voor het klimaat. Op de ‘schoolstaking voor het klimaat’ worden zo’n duizend mensen verwacht. Naast het Malieveld ligt de snelweg A12. Aanhangers van Extinction Rebellion willen rond de tijd van het scholierenprotest weer die snelweg blokkeren, voor de zevende keer op rij.

Wereldwijd gaan scholieren vrijdag de straat op, een aantal dagen voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 september. In Nederland is de klimaatstaking op het Malieveld om ook de aanhangers van Extinction Rebellion op de A12 te steunen. Fridays For Future, de organisator van de klimaatstaking, zegt niet te verwachten dat de scholieren meedoen aan de blokkade op de snelweg.

De gemeente Den Haag laat in een reactie weten: “Het scholierenprotest is een volledig legitieme demonstratie, waar ze alle ruimte voor hebben. We gaan ervan uit dat het een verstandige demonstratie is onder leiding van verstandige docenten en wetenschappers. We lopen nooit vooruit op de voorbereidingen op de blokkade ernaast, maar we voorzien geen extra zorgen.”