Bij een woning aan de Zuiderhagen in Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. Er is schade aan de voordeur, maar niemand raakte gewond. Dit meldt de politie op X, voorheen Twitter.

De ontploffing bij de woning in de Rotterdamse wijk IJsselmonde gebeurde rond 3.00 uur, laat een politiewoordvoerster weten. De politie doet onderzoek.

Rotterdam en buurgemeenten worden geteisterd door een golf aan explosies. Alleen dit jaar zijn er al meer dan honderd geteld.