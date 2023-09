Militairen maken vrije val bij herdenking Airborne Luchtlandingen

Enkele militairen van het speciale pathfinders peloton van de 11 Luchtmobiele Brigade maken zaterdag een vrije val vanaf 3 kilometer hoogte boven de Ginkelse Heide bij Ede. Dat gebeurt twee keer tijdens de 79e herdenking van de Airborne Luchtlandingen, waarmee in september 1944 de geallieerde strijd om Arnhem werd ingeluid. Op de Ginkelse Heide zijn zaterdag allerlei droppings van parachutisten te zien.

In de nazomer van 1944 begon de Operatie Market Garden, waarmee de geallieerde landen in één keer wilden doorstoten naar Berlijn om een einde te maken aan de Tweede Wereldoorlog. Op 17 september landden meer dan 5000 Britse parachutisten op de hei bij Ede om de Rijnbrug in Arnhem te gaan veroveren. Door allerlei tegenslag mislukte de Slag om Arnhem en kwam de operatie Market Garden tot stilstand.

Bij het monument op de Ginkelse Heide wordt elk jaar een herdenking gehouden. Rondom die herdenking is er een Airbornemarkt en worden er de hele dag paradroppings gehouden. Er springen parachutisten uit een oude Dakota en Defensie geeft een helikopterdemonstratie. Deelnemers aan de internationale luchtmachtoefening Falcon Leap verzorgen een zogenoemde massdrop om de veteranen van destijds te eren. De paradroppings gaan niet door als het hard regent of mistig is.

Verkeer tussen Arnhem en Ede moet zaterdag de hele dag rekening houden met omleidingen en fikse vertragingen. De Ginkelse Heide is per auto nauwelijks te bereiken. Er rijden wel gratis pendelbussen. Op Facebook en via Omroep Gelderland is een deel van de droppings en de herdenking rechtstreeks te volgen.