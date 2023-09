Dit weekend weer egels tellen

De Zoogdiervereniging organiseert dit weekend weer de jaarlijkse egeltelling. Mensen worden opgeroepen zaterdag en zondag de tuin of andere plekken te checken op de aanwezigheid van egels en dat door te geven. “Door samen te tellen proberen we erachter te komen waar egels precies leven”, aldus de vereniging.

Egels kunnen het beste worden gespot rond de schemering, wanneer ze tevoorschijn komen op zoek naar voedsel. Overdag slapen ze op een beschutte plek. In het najaar eten ze extra veel, om een vetvoorraad op te slaan. Dat is nodig omdat ze van oktober tot april in een diepe winterslaap gaan.

Mensen die graag egels in hun tuin willen, kunnen ze lokken. Dat kan door voor afwisseling te zorgen tussen gras, struiken, andere planten en rommelige plekken. Maak kruipgaatjes in de schutting en je tuin met die van buren om zo een “egelsnelweg te creĆ«ren”, aldus de Zoogdierenvereniging. Water en kattenbrokjes vinden ze lekker.

Door een aantal omstandigheden neemt het aantal egels in Nederland af. Dit komt onder meer door droge zomers, het verkeer en opgeruimde tuinen. De egeltelling wordt georganiseerd in samenwerking met Egelbescherming Nederland. Waarnemingen kunnen worden doorgegeven op tuintelling.nl. Vorig jaar werden er 9400 egels gezien.