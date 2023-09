GroenLinks-PvdA en ChristenUnie willen samen begroting verbouwen

GroenLinks-PvdA en ChristenUnie trekken volgende week samen op om de plannen van het demissionaire kabinet voor volgend jaar aan te passen. Ze willen de begroting die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd voor zo’n 2,3 miljard euro verbouwen.

De partijen stellen voor om het minimumloon verder te verhogen naar 14 euro per uur. Verder willen ze dat er meer geld naar regionale buslijnen gaat en de prijzen in het ov mogen niet omhoog. Tenslotte moeten de regels in de sociale zekerheid worden versoepeld.

De plannen willen GroenLinks-PvdA en ChristenUnie bekostigen door onder meer de bankenbelasting te verhogen. Verder willen ze een “iets hogere” winstbelasting voor grote bedrijven en de belasting verhogen op de inkoop van eigen aandelen.

Het demissionaire kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie presenteert dinsdag de plannen voor volgend jaar. Die worden dan woensdag en donderdag in de Tweede Kamer besproken tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Vrijdag lekte de miljoenennota al uit. Het kabinet wil in 2024 meer dan 2 miljard euro uittrekken aan armoedebestrijding. Dat gebeurt onder meer door het ophogen van het kindgebonden budget en de huurtoeslag. De koopkracht gaat er gemiddeld 1,8 procent op vooruit.