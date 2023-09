Kamer wil 420 miljoen om prijsstijgingen ov te voorkomen

De Tweede Kamer wil voorkomen dat de prijzen van trein- en buskaartjes volgend jaar fors omhooggaan. Daarvoor moet 420 miljoen euro worden uitgetrokken, vindt ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. Haar voorstel krijgt steun van in ieder geval GroenLinks-PvdA, CDA, D66, Volt, SGP, SP, VVD, BBB en PVV.

Het grootste deel van dit bedrag (300 miljoen euro) gaat naar het regionaal openbaar vervoer. Dat geld is niet alleen bedoeld om de voorspelde prijsstijgingen af te wenden, maar ook de beschikbaarheid van bijvoorbeeld streekbussen “structureel te verbeteren”. Met de resterende 120 miljoen euro wil de Kamer voorkomen dat NS de prijzen van treinkaartjes moet verhogen.

“Als we willen bouwen aan zorgzame gemeenschappen, dan vraagt dat om een betere verbinding”, zegt Bikker. “Wij investeren in betaalbare bereikbaarheid door ons hele land. Want als je het ziekenhuis, school of de winkel niet kunt bereiken of betalen dan verkruimelt de gemeenschap.”

Het extra geld is “hard nodig” voor een bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer en om verdere verschraling te voorkomen, vindt fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA. “Want ook als een bus niet vol zit, is het van grote waarde dat hij blijft rijden.”

De maatregelen worden betaald uit een aantal bestaande potjes. Het gaat om geld dat om uiteenlopende redenen nu nog niet aan andere zaken kan worden uitgegeven.