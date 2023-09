Staatsbosbeheer organiseert wandelingen door wolvengebied Veluwe

Staatsbosbeheer organiseert in oktober twee wandelingen over de Hoog Buurlose Heide op de Veluwe om mensen te laten zien hoe schaapskuddes kunnen functioneren in een gebied waar tegenwoordig ook wolven zitten. Het is voor het eerst dat de natuurbeheerder publiek toont hoe het Veluwse wolvenbeleid eruit ziet. Daar is volgens Staatsbosbeheer veel belangstelling voor. De kans dat deelnemers aan de wandelingen een wolf zien is overigens zeer klein, aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

Op de Veluwe zitten de meeste wolven van Nederland. Op de Midden-Veluwe, waar de Hoog Buurlose Heide te vinden is, vestigde zich in 2019 een wolvin. Zij kreeg een jaar later een partner en in 2022 zijn de eerste welpen in deze roedel geboren. Op de heide en de graslanden op de Midden-Veluwe lopen echter ook al vele jaren schaapskuddes. Toch zijn er opvallend weinig aanvallen van wolven op de schapen die er rondlopen. Dat is anders in Drenthe en Friesland, waar ook minstens één wolvenroedel zit.

Dat komt volgens wolvendeskundigen deels omdat de wolven op de Veluwe meer dan genoeg loslopend wild kunnen vinden om op te jagen. Maar Staatsbosbeheer heeft ook maatregelen genomen om conflicten tussen de twee diersoorten te voorkomen. Er zijn wolfwerende rasters geplaatst en er lopen drie kuddebeschermingshonden. Deze Karpatische herdershonden uit Roemenië bewaken de schapen 24 uur per dag. Boswachters van Staatsbosbeheer krijgen veel vragen over deze grote honden, die voor Nederland nog vrij nieuw zijn. Mede vanwege de kuddebewakingshonden zijn andere honden tijdens de excursie niet welkom.

Een boswachter laat tijdens de wandeling zien wat de effecten zijn van de terugkeer van wolven op de natuur. Volgens Staatsbosbeheer hebben veel boswachters die in wolvengebied werken het roofdier zelf nog nooit gezien. “Het is dus vrijwel uitgesloten dat deelnemers aan de wandeling er een zien.”