Rutte: ruzie Polen en Oekraïne slechts tijdelijk probleem

De ruzie tussen Polen en Oekraïne zal uiteindelijk wel los lopen, denkt demissionair premier Mark Rutte. Polen zegt geen wapens meer aan Oekraïne te willen leveren, omdat het ruzie heeft met het buurland over graanexport. “De soep zal niet zo heet gegeten worden als ze op dit moment wordt opgediend”, zei Rutte aan het begin van de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat over de plannen van het kabinet voor volgend jaar.

De Poolse premier Mateusz Morawiecki zei woensdag Oekraïne niet langer te zullen bewapenen. Hij is boos over uitlatingen van president Volodymyr Zelensky van Oekraïne. Die sprak bij de VN over “politieke theater” rond de export van graan uit zijn land. Zelensky doelde op het importverbod op graan uit Oekraïne dat Polen, Hongarije en Slowakije hebben ingesteld. Het gedoe speelt volgens de president alleen maar Rusland in de kaart.

Rutte verwacht dat het om een “tijdelijk probleem” gaat. Hij is bereid om achter de schermen te helpen om de sfeer te verbeteren tussen de buurlanden. Hij wees erop dat de regering in Warschau steeds voorop heeft gelopen bij het geven van steun aan Oekraïne. Volgende maand zijn er verkiezingen voor het parlement in Polen. Op het Poolse platteland is veel weerzin tegen de komst van graan uit Oekraïne.

Ook demissionair minister Kajsa Ollongren (Defensie) gaat ervan uit dat Polen steun blijft leveren. Ze denkt ook dat de verkiezingen een rol spelen. “Maar het is wel ontzettend belangrijk om de eenheid te bewaren. De Russische dreiging is in Polen heel voelbaar, zegt ze. Daarom heeft het land zo aangedrongen op wapenhulp. “En om die reden denk ik toch, dat ondanks dat dit nu zo hoog is opgelopen, dat we uiteindelijk gewoon samen Oekraïne kunnen blijven steunen.”

Rutte toonde begrip voor de positie van Zelensky. “Ik denk dat Oekraïne terecht zegt tegen Europa: probeer nou zoveel mogelijk ook die graanexport vanuit Oekraïne mogelijk te maken.” De EU verbood in het voorjaar de export van een aantal landbouwproducten naar enkele EU-lidstaten. Brussel liet vorige week weten een eind te maken aan het verbod, maar Polen, Slowakije en Hongarije zetten eenzijdig de ban voort. Dat is tegen de EU-regels.