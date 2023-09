Wiet via satelliet in Limburgse maisvelden opgespoord

Limburgse boeren kregen dit jaar voor het eerst hulp vanuit de ruimte bij het bestrijden van wietplantages in mais- en aspergevelden. Er werden namelijk satellietbeelden ingezet, waaruit een eerste selectie van 150 verdachte plekken kon worden gemaakt. Uiteindelijk viel de ‘oogst’ tegen. Slechts op enkele plaatsen zoals in Reuver, Milsbeek en Horst werd wiet gevonden, bleek uit controles van de verdachte plekken met drones.

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB organiseert samen met onder meer de politie en de provincie Limburg al jaren met succes controles op maisvelden. Er worden daardoor steeds minder wietplanten ontdekt tussen de mais. Dit jaar werkte de LLTB ook samen met het bedrijf Blue Team Intelligence, dat via satellietgegevens de velden vooraf controleerde. In augustus en september werden dronevluchten uitgevoerd om wietteelt in mais- en aspergepercelen op te sporen.

In totaal werden zo’n 8000 maisvelden via satelliet bekeken, waarvan er 150 als verdacht werden aangemerkt. Veel verdachte plekken bleken loos alarm. Het ging daar onder meer om schade door wilde dieren, problemen met zaaien van de mais of andere oorzaken, aldus de LLTB. De bond spreekt van een “succesvol hennepproject”.