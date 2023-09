Rutte wil dat Pakistan meewerkt na veroordeling bedreiger Wilders

Demissionair premier Mark Rutte gaat zijn best doen Pakistan aan te sporen mee te werken, nu een Pakistaan tot twaalf jaar cel veroordeeld is voor het bedreigen van PVV-leider Geert Wilders. Dat zegt hij toe na een vraag van Wilders. Rutte is de komende dagen in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties, en hoopt daar zijn ambtsgenoot erop aan te kunnen spreken. Mocht dat niet lukken, dan zoekt Rutte “andere wegen” om contact te krijgen met Pakistan over de kwestie.

Vorige week werd de oud-cricketspeler Khalid Latif tot twaalf jaar cel veroordeeld door een Nederlandse rechter, maar er is geen uitleveringsverdrag met Pakistan. Wilders wil dat Latif uitgeleverd wordt, maar ook dat de “grote vissen” worden aangepakt. Verschillende imams hebben op grote bijeenkomsten opgeroepen Wilders te vermoorden. Inmiddels wordt ook de rechter die Latif veroordeelde bedreigd. “Het kan niet zo zijn dat als een parlementariër en rechter worden bedreigd, dat een land als Pakistan dan niet meewerkt.”

Rutte heeft “respect” voor Wilders, die al jarenlang bedreigingen moet doorstaan. De Pakistaanse ambassadeur is al eerder ontboden vanwege de kwestie. Wilders “waardeert het zeer” dat niet alleen Rutte, maar ook ministers Dilan Yeşilgöz (Justitie) en eerder Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) zich voor hem hebben ingespannen.