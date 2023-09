Rutte: situatie in de opvang Ter Apel is kritiek

De situatie in de opvang in Ter Apel is “kritiek”, aldus demissionair premier Mark Rutte. Het aantal personen dat dagelijks aanklopt bij het aanmeldcentrum is “boven verwachting” en de druk neemt steeds verder toe, aldus de demissionaire bewindsman.

“Ook afgelopen nacht was het weer spannend”, verklaarde Rutte tijdens het debat over de miljoenennota. Er zijn vooral veel minderjarige asielzoekers. Volgens Unicef komen er momenteel dagelijks zo’n dertig tot vijftig alleenreizende asielkinderen aan in ons land.

Volgens Rutte is het belangrijk dat er snel extra locaties komen om asielzoekers te registreren. Daar werkt het kabinet al lang aan, maar het schiet niet op. Verder zijn er opnieuw gesprekken met gemeenten waar bedden in de opvang leegstaan, maar die geen jonge asielzoekers willen opnemen.

In Ter Apel mogen volgens afspraken maximaal 2000 mensen verblijven. Die afspraak blijft staan, benadrukte Rutte. In het verleden stroomde Ter Apel zo vol dat mensen in de buitenlucht of op stoelen moesten overnachten. Het kabinet wil dat scenario voorkomen.