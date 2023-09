COA: vrijdag genoeg opvangplekken, naar verwachting zaterdag ook

Alle asielzoekers die zich vrijdag in Ter Apel melden, kunnen worden opgevangen. Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Vrijdag worden in totaal ruim 1900 mensen opgevangen in Ter Apel. Het COA zei eerder op de dag al te verwachten hen allemaal “een bed en onderdak” te kunnen geven. De woordvoerder zegt dat de verwachting is dat er zaterdag ook genoeg plekken zijn.

Vrijdagochtend was het nog niet zeker dat er ’s avonds weer voor iedereen een slaapplaats kon worden gevonden. In Ter Apel mogen maximaal 2000 mensen worden opgevangen. Vooral de instroom van alleenstaande minderjarige asielzoekers is op dit moment erg hoog.

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft gemeenten vrijdag met spoed opgeroepen meer plaatsen te realiseren voor asielzoekers. Hij vroeg om tweehonderd extra plaatsen voor volwassen asielzoekers en 250 plekken voor minderjarigen. Arnhem heeft al aangegeven per direct plaats te maken voor de volwassen asielzoekers. De Zwolse burgemeester Peter Snijders van Zwolle liet daarnaast weten dat in zijn plaats plek is voor zestig asielzoekers.