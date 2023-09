Brand bij metaalafvalverwerker in Limburgse Haelen

Bij een grote brand op het terrein van een metaalafvalverwerker aan de Jagersweg in het Limburgse Haelen is veel rook vrijgekomen. De brandweer adviseert mensen in de buurt die daar overlast van hebben ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt voor de brand, ook andere hulpdiensten zijn ter plaatse aanwezig. In verband met de aanvoer van het bluswater is het nabijgelegen spoor in overleg met ProRail afgesloten. Ook een deel van de provinciale weg N273 is afgezet om de hulpdiensten betere toegang tot de brand te geven.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn meetploegen aanwezig om de rook te testen en is ook het RIVM daarbij betrokken. Eén huis in de directe omgeving is ontruimd, een aantal paarden uit de bijbehorende stallen is elders ondergebracht.

Bij het metaalafvalverwerkingsbedrijf was volgens de zegsman niemand aanwezig toen de brand ontstond, er zijn dan ook geen gewonden gevallen.