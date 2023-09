ON! spant kort geding aan tegen NPO

Ongehoord Nederland (ON!) heeft een kort geding aangespannen tegen de Raad van Bestuur van de NPO. Advocaat Hakan Külcü van de omroep liet vrijdag weten dat een voorlopige voorziening is aangevraagd. Het kort geding richt zich op de periodieke rapportages die ON! sinds begin dit jaar moet inleveren bij de NPO.

De stap werd dinsdag al aangekondigd in de uitzending van Ongehoord Nieuws. “We hebben het bestuur heel lang gevraagd naar de wettelijk basis voor deze extra rapportages”, zei Külcü toen. Volgens ON! is deze basis er niet. Külcü sprak in de uitzending van “machtsvertoon”.

De NPO verzocht de aspirant-omroep eind 2022 om de extra rapportages nadat de Ombudsman van de publieke omroepen in twee rapporten constateerde dat ON! zich schuldig maakt aan het verspreiden van aantoonbaar onjuiste informatie. ON! stelde hierna een plan op waarin onder andere stond dat presentatoren training en coaching moeten krijgen, dat er op de website van ON! een rubriek verbeteringen zou komen en dat de omroep een factchecker in dienst zou nemen.

ON! heeft al bezwaar aangetekend bij de onafhankelijke bezwaarcommissie van de NPO tegen de extra voorwaarden en voorschriften bij het mogen uitzenden van haar programma Ongehoord Nederland dit najaar en tegen een tussentijdse toetsing na tien uitzendingen van dit najaar. De tiende uitzending is op 5 oktober 2023. De omroep heeft het bezwaar onderbouwd. De onafhankelijke Adviescommissie zal zich ook nog over dit bezwaar buigen.