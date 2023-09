Explosie bij winkel in Amsterdam-West, nog niemand aangehouden

Bij een winkel aan de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam-West vond in de nacht van maandag op dinsdag een explosie plaats. De politie heeft nog niemand aangehouden, laat een woordvoerster weten. Niemand is gewond geraakt.

De politie werd rond 01.30 uur op de hoogte gebracht van de explosie. De deur van de winkel is door de explosie beschadigd. Het onderzoek “is nog volop gaande”, aldus de zegsvrouw.

Op verschillende plekken in Nederland, waaronder in Amsterdam, vinden geregeld explosies plaats. Politiechef Frank Paauw en burgemeester Femke Halsema spraken eerder deze maand hun zorgen uit over het aantal explosies in Amsterdam.