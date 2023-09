Senator Van Dijk krijgt tweede plek op SGP-lijst

Naast de nieuwe partijleider Chris Stoffer komen naar verwachting senator Diederik van Dijk en wethouder André Flach in de Tweede Kamer voor de Staatkundig Gereformeerde Partij. Op nummer vijf staat Wouter-Jan Vroegindeweij als hoogste kandidaat die nog nooit op de SGP-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen stond. Vrouwen komen nog steeds niet voor op de lijst.

Volgens de partijvoorzitter zit er “relatief veel beweging in de top van onze lijst”, vooral door het vertrek van voormalig partijleider Kees van der Staaij en Kamerlid Roelof Bisschop. Van de 44 namen stonden er 17 nog niet eerder op een lijst. De Urkse wethouder Nathanaël Middelkoop is met zijn dertig jaar de jongste kandidaat in de top vijf.

De streng christelijke partij kan traditiegetrouw op zo’n twee tot drie zetels rekenen. Klein in omvang hebben ze als steunpilaar van de coalitie, die vaak met steeds kleinere meerderheden moet werken, vaak relatief veel invloed.