Letzte Generation: met 100 activisten naar klimaatprotest A12

De Duitse actiegroep Letzte Generation doet komend weekend mee aan het klimaatprotest op de A12 in Den Haag. Het lijkt erop dat ongeveer honderd activisten naar Nederland komen, aldus een woordvoerder. Dit aantal kan volgens hem nog veranderen.

De A12 naast het Malieveld wordt sinds 9 september dagelijks geblokkeerd door aanhangers van Extinction Rebellion als protest tegen fossiele subsidies. Activisten van Letzte Generation zullen meedoen om hun solidariteit te tonen aan de betogers van het “zeer effectieve en sterkte protest” en om “geïnspireerd te raken door de verschillende groepen” die ondanks arrestaties al weken actievoeren.

Letzte Generation gaat twee dagen actievoeren in Den Haag, maar de zegsman sluit niet uit dat de Duitse activisten langer zullen blijven. “De plannen gelden alleen voor het weekend. Maar activisme is iets heel dynamisch, dus we gaan het zien.”

De actiegroep staat bekend om zijn wegblokkades in Duitsland, waarbij activisten zichzelf soms vastlijmen aan de weg. Ook was Letzte Generation betrokken bij acties met kunstwerken en de recente bekladding van de Brandenburger Tor in Berlijn. Ook werd zondag geprobeerd de marathon van Berlijn te verstoren. De groep heeft recent protesten voor onbepaalde tijd afgekondigd, in Berlijn worden sinds vorige week regelmatig wegen geblokkeerd.

De gemeente Den Haag zegt zich voor te bereiden op alle scenario’s, maar wil geen uitspraken doen over maatregelen rond de blokkades, ook niet wanneer Letzte Generation zich aansluit bij het protest.