Yeşilgöz: voetbalgeweld ‘intens lelijk’, maar regels werken

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz noemde het voetbalgeweld van afgelopen zondag in Amsterdam dinsdag in de Tweede Kamer nog eens “intens lelijk”. Maar nieuwe regels over hoe ertegen op te treden hebben wel effect, zei ze.

Zo wees de minister erop dat het afgelopen jaar op in totaal zo’n tweehonderd wedstrijden er “ik meen” vijf gestaakt zijn. “Een handjevol”, zo relativeerde ze.

Onder de nieuwe regels kan een wedstrijd stilgelegd worden als er meermaals zaken op het veld gegooid worden. Voorbeelden van deze aanpak werden afgekeken in Duitsland en afgelopen zomer ook in Engeland. JA21-Kamerlid Joost Eerdmans merkte op dat ‘supporters’ zulke regels juist kunnen aanwenden om de wedstrijd te “saboteren” omdat ze zo middelen krijgen om een wedstrijd stil te leggen.

Yeşilgöz antwoordde dat onschuldige bekertjes niet meer per se leiden tot een gestaakte wedstrijd. Volgens haar zijn de KNVB en de clubs het erover eens dat de huidige regels werken. Wel denkt ze dat we naar Engels voorbeeld “consistenter en consequenter” kunnen optreden omdat dat effect heeft, zei ze.

“Maar je zult moeten kijken wat zondag is misgegaan en hoe je dat kan voorkomen. Dus ik ga die dingen niet tegen elkaar wegstrepen. Wat zondag is gebeurd, kan niet. Kijk je over het algemeen, dan zie je dat er flinke stappen zijn gezet door de clubs en KNVB.” Volgens haar is het in de eerste plaats aan Ajax en de KNVB samen met de gemeente Amsterdam om conclusies te trekken. Wel werkt zij aan andere maatregelen, zoals een digitale meldplicht voor mensen die je niet bij een stadion in de buurt wil hebben.

Zondag werd de wedstrijd Ajax – Feyenoord stilgelegd nadat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Erna richtten supporters vernielingen aan. Vijftien mensen werden aangehouden, twee agenten raakten gewond.