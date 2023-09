Hoge Veluwe pleit bij Europese Commissie voor bejagen wolf

Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft bij de Europese Commissie gepleit voor het mogen bejagen van wolven in het park. De parkdirectie schrijft dat in een brief in reactie op de vraag van de Europese Commissie om meer informatie over wolven en de eventuele overlast die de roofdieren veroorzaken. De Hoge Veluwe hoopt dat de Europese beschermingsregels van de wolf versoepeld worden.

Eerder hebben enkele gemeenten en de provincie Gelderland al hun zorgen over de wolf geuit bij de Europese Commissie. De Hoge Veluwe wilde tot nu toe nooit gegevens over wolven in het park delen, maar meldt nu in de brief voor het eerst dat er een wolvenroedel in het park zit, van in elk geval een paar met vijf welpen. Of er dit jaar nieuwe welpen zijn geboren is niet bekend, aldus de parkdirectie. Het is wel bekend dat een jonge wolf in het park dicht bij bezoekers komt. Daar heeft de parkdirectie zorgen over, staat in de brief.

Volgens De Hoge Veluwe lopen wolven vrij in en uit het park ondanks hoge hekken rondom. Daar springen ze overheen of ze gebruiken openingen die dassen en vossen hebben gemaakt. De wolven zouden de biodiversiteit in het park aantasten en daarom is verjagen en afschieten nodig, vindt de parkdirectie.