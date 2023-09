Taylor Swift-film ook vier weken te zien in Nederland bij Pathé

De concertregistratie van The Eras Tour van zangeres Taylor Swift zal in oktober ook in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. De film wordt vanaf vrijdag 13 oktober vier weekenden vertoond in alle theaters van Pathé in Nederland.

De registratie wordt in die weekenden gedraaid van donderdag tot en met zondag. Alleen het eerste weekend begint de reeks op vrijdag. De laatste dag is 2 november. Daarna komt de film niet meer terug in de bioscopen. “Sinds de aankondiging van The Eras Tour in de Amerikaanse bioscopen, vragen fans van Taylor Swift ons dagelijks via onze socials en in de theaters of wij ook deze show gaan vertonen”, aldus commercieel directeur Doron Kurz van Pathé.

De kaartverkoop is dinsdagmiddag om 14.00 uur gestart. Om de komst van de film naar Nederland te vieren, wordt Pathé Arena in Amsterdam op 13 oktober omgedoopt tot ‘Taylor Swift-theater’. Die avond draait in alle zalen van Pathé Arena alleen maar de film van Swift.

Voor ‘Swifties’, fans van Taylor Swift, is de film de eerste kans om in Nederland dit concert van hun idool te zien. Swift staat pas in de zomer van 2024 een aantal avonden in de Johan Cruijff ArenA met haar tour. Deze concerten waren in een recordtempo uitverkocht. De bioscoopregistratie is opgenomen in Los Angeles, waar Swift haar wereldtournee eerder aftrapte.

Ook de voorverkoop van de concertfilm veroorzaakte in de VS een stormloop op kaarten. Grote studio’s hebben hun filmreleases half oktober verplaatst, omdat zij vermoeden dat hun films anders gaan lijden onder de enorme hype en aandacht voor de Taylor Swift-film. Het gaat bijvoorbeeld om de romantische komedie What Happens Later met Meg Ryan en het langverwachte nieuwe deel in de Exorcist-reeks.