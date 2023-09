Leven Erwin Olaf na uitvaart gevierd bij Homomonument

Bij het Homomonument in Amsterdam is woensdag na de uitvaart van Erwin Olaf een bijeenkomst waar “zijn leven wordt gevierd”. Er is muziek en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema houdt een toespraak, zo staat op het Instagramaccount van de vorige week woensdag overleden fotograaf. Erwin Olaf zette zich jarenlang in voor de lhbtqi+-gemeenschap.

De bijeenkomst bij het Homomonument duurt van 18.00 uur tot 22.00 uur. Ook Freek Broekman van het COC en dj Joost van Bellen houden een toespraak. “Vervolgens zullen wij genieten van het leven, dansen, kussen en onszelf zijn”, aldus de aankondiging.

Bezoekers wordt gevraagd zich te kleden volgens de dresscode ‘Dress to Impress’.

Erwin Olaf overleed onverwacht op 64-jarige leeftijd, enkele weken na een longtransplantatie. In 1996 werd longemfyseem bij hem geconstateerd.

Maandag namen honderden mensen afscheid van hem in de Westerkerk in Amsterdam.