CDA-leider: Europa moet eigen markt beter beschermen tegen China

Europa moet de eigen industrie veel beter beschermen tegen oneerlijke concurrentie vanuit met name China, bijvoorbeeld met importheffingen. Dat zegt CDA-leider Henri Bontenbal in WNL op Zondag. “Wij zijn daar nog steeds veel te naïef in”, vindt hij.

Bontenbal noemt elektrische auto’s als voorbeeld. De Europese markt wordt volgens hem “overspoeld” met goedkope modellen uit China. Voorzitter Ursula von der Leyen von der Europese Commissie, net als Bontenbal een christendemocraat, kondigde onlangs een onderzoek aan of daarbij ongeoorloofde staatssteun in het spel is. “Als dat zo is, vind ik dat wij onze markt moeten afschermen”, aldus de CDA-leider.

Dat geldt wat Bontenbal betreft ook voor andere producten. Hij ziet een risico dat Europa anders te afhankelijk wordt van China, zoals het tot voor kort voor aardgas afhankelijk was van Rusland. China zelf bedrijft wel op deze manier politiek, waarschuwt hij. Het omarmt de globalisering”wanneer het uitkomt” maar schermt tegelijkertijd de eigen markt af.