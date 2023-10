RIVM: Weer minder deelnemers aan bevolkingsonderzoeken

De aantallen deelnemers aan de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker blijven dalen, aldus gezondheidsinstituut RIVM. “Deze daling is al jaren aan de gang, met een dieptepunt in coronajaar 2020. Hoewel er in 2021 een herstel te zien was, zijn de cijfers over 2022 weer lager dan voor de coronaperiode”, aldus de organisatie.

Het percentage genodigden dat meedeed aan het bevolkingsonderzoek borstkanker daalde van 73 procent in 2021 naar bijna 71 procent in 2022, telde het RIVM. Bij het darmkankeronderzoek ging het van 71 naar 68 procent en bij baarmoederhalskanker was er een daling van 54 naar 46 procent.

Het RIVM onderzoekt waarom mensen minder vaak deelnemen. Het weet al wel dat een deel van deze mensen gewoon niet echt bereikt wordt, vaak mensen met een lager inkomen, een lagere opleiding en/of een migratieachtergrond.

In 2022 werd er volgens het instituut via de bevolkingsonderzoeken bij duizenden mensen een vorm of voorstadium van kanker gevonden. Bij vroege ontdekking is de behandeling vaak minder ingrijpend.