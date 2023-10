Accijnsverhoging tegengehouden, ondanks bezwaren kabinet

De geplande verhoging van de brandstofaccijnzen gaat niet door. Het kabinet zette vraagtekens bij het voorstel dat de VVD met steun van een Kamermeerderheid indiende, vooral vanwege de manier waarop de liberalen het plan willen bekostigen. Maar het kabinet heeft zich “tot moties te verhouden”, zegt minister van FinanciĆ«n Sigrid Kaag, mits ze uitvoerbaar zijn.

Het kabinet had de accijns tijdelijk verlaagd, om de pijn van de hoge energieprijzen te verzachten. Die verlaging zou per 1 januari worden teruggedraaid, en de brandstofprijzen zouden verder stijgen omdat de accijnzen meegroeien met de hoge prijzen. De Tweede Kamer wilde daar, op initiatief van de VVD, een stokje voor steken. Maar het tegenhouden van de voorgenomen verhoging kost zo’n 1,2 miljard euro. De VVD wil dit onder meer betalen door een greep uit het Nationaal Groeifonds. Dat gaat in tegen de begrotingsregels in, benadrukte het kabinet vrijdag in een brief waarin het zich uiterst kritisch uitte over veel van de plannen uit de Kamer.

De begrotingsregels zijn “geen wetten, maar wel een richtsnoer”, zei Kaag in het debat over de begroting. Zij waarschuwde wel dat het begrotingstekort oploopt als het plan inderdaad betaald wordt uit het groeifonds, dat gevuld is met geleend geld.

Financieel woordvoerder Eelco Heinen van de VVD kreeg in dat debat eerder veel kritiek op het plan om een bedrag uit het groeifonds in te zetten om de kosten aan de pomp te dempen. Maar hij noemde het te rechtvaardigen “om een deeltje van het geld dat nu op de plank ligt en waar we niks mee doen, in te zetten om de middeninkomens weer van lucht te voorzien”, en bleef bij het voornemen.

Op aandringen van onder meer SP’er Mahir Alkaya (ook de socialisten steunen het voorstel) gaf Kaag aan dat ze het plan zal uitvoeren. Mogelijk wordt ze daar overigens toe verplicht, als de VVD zelf met een aanpassingsvoorstel komt. Dan ligt het vast in de wet.