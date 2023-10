Omgevingsdienst berispt Tata Steel voor overschrijding stofnorm

Tata Steel moet voor het einde van het jaar de uitstoot van stof bij een van de machines van de Oxystaalfabriek drastisch naar beneden brengen. Als het niet lukt om voor 31 december de uitstoot te beperken en overtredingen in de toekomst te voorkomen, krijgt het staalbedrijf een nieuwe dwangsom opgelegd, meldt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

De omgevingsdienst stelde vast dat de gemeten concentraties bij een van de gietmachines in de fabriek tussen de 10 en 16 milligram per kubieke meter liggen. Dat terwijl volgens de emissienorm slechts 5 milligram per kubieke meter stof uitgestoten mag worden. Tata Steel moet 250.000 euro per overtreding betalen als de stofnorm na het einde van dit jaar nog steeds niet gehaald wordt, met een maximum van 500.000 euro.

Overigens merkt de OD NZKG op dat Tata Steel na eerdere waarschuwingen al maatregelen heeft genomen. Die waren echter nog onvoldoende.