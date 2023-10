Jongen (16) opgepakt om explosie Alkmaar

De politie heeft een 16-jarige jongen opgepakt die mogelijk betrokken is bij een explosie donderdagavond in de Zijperstraat in Alkmaar. Omstanders hielden hem in de buurt vast omdat hij zou zijn weggerend bij het pand en droegen hem over aan de politie.

De melding van de ontploffing kwam rond 23.20 uur binnen. De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. De jongen, die uit de gemeente Zaanstad komt, zit nog vast.

De afgelopen tijd wordt Alkmaar geteisterd door explosies. “We maken ons zorgen”, stelde Ellen Zentveld, teamchef bij de politie Alkmaar, eerder. “Tot nu toe is er sprake van alleen materiĆ«le schade, maar de kans op letsel is groot.”

Naar aanleiding van deze aanhouding en de eerdere explosies, is een zogeheten Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgetuigd. Dat is ingericht voor “de aansturing van complexe rechercheonderzoeken met een grote maatschappelijke impact”. Niet alleen wordt gezocht naar de uitvoerders, maar ook naar de mogelijke opdrachtgevers voor de ontploffingen.